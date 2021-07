Figluolo | ' Ripresa delle lezioni in presenza e 80% degli italiani vaccinati entro settembre'

Advertising

flamanc24 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Figluolo Ripresa

Gli obiettivi indicati dal commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sono discretamente ambiziosi:delle lezioni senza più dad e 80% degli italiani vaccinati entro settembre. "L'obiettivo finale è portare in presenza tutti. Ne va del benessere sociale e personale dei nostri ragazzi", ha ...Gli obiettivi indicati dal commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sono discretamente ambiziosi:delle lezioni senza più dad e 80% degli italiani vaccinati entro settembre. "L'obiettivo finale è portare in presenza tutti. Ne va del benessere sociale e personale dei nostri ragazzi", ha ...Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in Italia, fa visita a Torino.Bari, 26 lug. (LaPresse) – “Per gli studenti pugliesi di età compresa tra 12 e 19 anni, dal 23 agosto partiamo con il sistema di chiamata attiva per i vaccini”. Così a LaPresse l’assessore pugliese al ...