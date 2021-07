Figliuolo, la prima clamorosa contestazione. In visita a Torino, lo "processano" in piazza: "Norimberga", agghiacciante accusa al generale (Di lunedì 26 luglio 2021) Contestazioni per il generale Francesco Figliuolo. Dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass per accedere ad alcune attività, il commissario all'emergenza coronavirus è stato accolto da un coro d'opposizione. È accaduto a Torino dove Figliuolo ha fatto visita al'hub vaccinale Lavazza, che dal 26 luglio distribuirà vaccini anche ai giovani tra i 12 e i 19 anni. Una trentina di manifestanti con striscioni e megafoni ha presidiato l'ingresso a suon di "giù le mani dai bambini", "i bambini non sono cavie". E ancora, una manifestante utilizzando un megafono ha gridato: "Norimberga, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Contestazioni per ilFrancesco. Dopo l'annuncio dell'obbligo del Green pass per accedere ad alcune attività, il commissario all'emergenza coronavirus è stato accolto da un coro d'opposizione. È accaduto adoveha fattoal'hub vaccinale Lavazza, che dal 26 luglio distribuirà vaccini anche ai giovani tra i 12 e i 19 anni. Una trentina di manifestanti con striscioni e megafoni ha presidiato l'ingresso a suon di "giù le mani dai bambini", "i bambini non sono cavie". E ancora, una manifestante utilizzando un megafono ha gridato: ", ...

