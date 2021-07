Fibra nelle scuole italiane: Valtellina nel progetto del Ministero (Di lunedì 26 luglio 2021) Gorle. Valtellina spa, azienda di Gorle attiva dal 1937 nella realizzazione di reti infrastrutturali per le telecomunicazioni e l’energia, è partner di riferimento per l’installazione di infrastrutture TLC nel progetto del Mise (Ministero dello sviluppo economico) e di Infratel (società per le infrastrutture in capo allo stesso Ministero) che intende portare la Fibra a migliaia di istituti scolastici in tutta Italia, fin dal prossimo mese di settembre. L’investimento dello Stato, che rientra nelle dinamiche del Recovery Fund, ammonta complessivamente a 274 milioni di euro. Il Piano ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) Gorle.spa, azienda di Gorle attiva dal 1937 nella realizzazione di reti infrastrutturali per le telecomunicazioni e l’energia, è partner di riferimento per l’installazione di infrastrutture TLC neldel Mise (dello sviluppo economico) e di Infratel (società per le infrastrutture in capo allo stesso) che intende portare laa migliaia di istituti scolastici in tutta Italia, fin dal prossimo mese di settembre. L’investimento dello Stato, che rientradinamiche del Recovery Fund, ammonta complessivamente a 274 milioni di euro. Il Piano ...

