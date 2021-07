Festival di Venezia 2021: il record dei 5 film italiani in gara, la regina degli scacchi e una marea di star alla Mostra del cinema (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul programma del Festival di Venezia 2021, al Lido dall’1 all’11 settembre. Tra i 5 italiani in gara e il grande ritorno di Hollywood. Sopra il manifesto by Lorenzo Mattotti Cinque film italiani, per tutti i gusti, in concorso per il Leone d’oro del Festival di Venezia 2021. Mai così tanti! Più 3 fuori concorso e altri nelle altre sezioni La Mostra del cinema n 78 ha presentato le sue carte. E che carte… La pandemia ha attivato la creatività «È come se la ... Leggi su amica (Di lunedì 26 luglio 2021) Tutto quello che c’è da sapere sul programma deldi, al Lido dall’1 all’11 settembre. Tra i 5ine il grande ritorno di Hollywood. Sopra il manifesto by Lorenzo Mattotti Cinque, per tutti i gusti, in concorso per il Leone d’oro deldi. Mai così tanti! Più 3 fuori concorso e altri nelle altre sezioni Ladeln 78 ha presentato le sue carte. E che carte… La pandemia ha attivato la creatività «È come se la ...

