Festival Briciole di Fiabe | arriva La ciambella addormentata

(Di lunedì 26 luglio 2021)DI, il Festiva di Teatro per Ragazzi curato da NATA Teatro che vanta ormai più di dieci anni di edizioni, torna anche quest'anno in versione estiva nel bellissimo Anfiteatro romano di ...

Arezzo, 26 luglio 2021 - BRICIOLE DI FIABE, il Festiva di Teatro per Ragazzi curato da NATA Teatro che vanta ormai più di dieci anni di edizioni, torna anche quest'anno in versione estiva nel bellissimo Anfiteatro romano di Arezzo nell'ambito della rassegna "Anfiteatro sotto le stelle".