Federico Rossi positivo al Covid suggerisce ai fan di vaccinarsi (Di lunedì 26 luglio 2021) Federico Rossi è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un famoso cantante. Ad oggi, però, sta vivendo un momento molto difficile, dopo la rottura con la sua ex Paola Di Benedetto. ha annunciato via social di essere risultato positivo al Covid-19 e che in questo momento si trova in isolamento domiciliare. Il giovane ha aperto il suo cuore e ha dichiarato che, per fortuna, non ha sintomi gravi della malattia. Ha mandato, però, un messaggio ai suoi fan di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Nelle sue storie di Instagram ha espresso il suo pensiero: “Vacciniamoci e usiamo sempre la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un famoso cantante. Ad oggi, però, sta vivendo un momento molto difficile, dopo la rottura con la sua ex Paola Di Benedetto. ha annunciato via social di essere risultatoal-19 e che in questo momento si trova in isolamento domiciliare. Il giovane ha aperto il suo cuore e ha dichiarato che, per fortuna, non ha sintomi gravi della malattia. Ha mandato, però, un messaggio ai suoi fan di sottoporsi alla vaccinazione anti-. Nelle sue storie di Instagram ha espresso il suo pensiero: “Vacciniamoci e usiamo sempre la ...

Advertising

fedefederossi : Federico Rossi - Non è mai troppo tardi (Official Video) - radiolisola : #NowPlaying: Annalisa, Federico Rossi - Movimento lento (feat. Federico Rossi) - tw_fyvry : RT @UnDueTreBlog: #MusicSummer2021 / Anteprima | Giorno 1 ??? Annalisa (@NaliOfficial) feat. Federico Rossi ?? Movimento lento ??? A. Scarr… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) - RVallesina : Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) -