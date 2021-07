Federico Rossi positivo al Coronavirus | l’appello da casa | “Vacciniamoci”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 luglio 2021)al, il cantante è in quarantena in quanto risultatoal covid-19 e dadice: “”. Noto per aver fatto parte del duo Benji e Fede,è ora solista al pari del suo fidato compagno di band, Benji. I due hanno salutato definitivamente i fan attraverso due concerti all’Arena di Verona. Adessotorna a far parlare di sé ma non per la musica. Il cantante è in quarantena, risultatoal ...