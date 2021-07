Federica Pellegrini, ecco quando gareggia alle Olimpiadi: chi è, età, carriera, altezza, chi è il fidanzato, Instagram, vita privata, gara di oggi (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ pronta Federica Pellegrini che alle Olimpiadi di Tokyo entrerà in vasca per i 200 stile libero mentre per le staffette bisogna capire come e in che modo verrá schierata. La Pellegrini di solito ha preso presente nella 4x100sl, 4x100mista e 4x200sl. Per quanto riguarda gli orari le gare sono in programma per la mattinata di domani, lunedì 26 luglio, con 6 batterie dei 200sl tra le 12:02 e le 12:27. Se sarà passaggio del turno le semifinali andranno in scena (ora italiana) alle 3.30 di notte del 27 luglio 2021, finale alle 3.41 del 28 luglio. Federica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ prontachedi Tokyo entrerà in vasca per i 200 stile libero mentre per le staffette bisogna capire come e in che modo verrá schierata. Ladi solito ha preso presente nella 4x100sl, 4x100mista e 4x200sl. Per quanto riguarda gli orari le gare sono in programma per la mattinata di domani, lunedì 26 luglio, con 6 batterie dei 200sl tra le 12:02 e le 12:27. Se sarà passaggio del turno le semifinali andranno in scena (ora italiana)3.30 di notte del 27 luglio 2021, finale3.41 del 28 luglio....

Advertising

Eurosport_IT : È IL GIORNO DELLA DIVINA ?????? Non perdere l'esordio di Federica Pellegrini a #Tokyo2020: appuntamento alle 12:00 co… - LiaCapizzi : Il debutto 'per il rotto della cuffia' di Fede Pellegrini. E' 15esima (1'57'33). Stanotte sotto con le semifinali.… - fanpage : #giochiolimpici #Tokyo2020 Federica Pellegrini vola in Semifinale. - CosettaGiordano : RT @Cinguetterai: Federica Pellegrini dentro per un soffio. “Mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo effettivamente facend… - notesonthedoor : Ma Federica Pellegrini ha già nuotato? -