Farnesina | sostegno per stabilità politica ed economica in Tunisia

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia segue con grande attenzione l'evolvere della situazione in Tunisia. La portata e la natura delle decisioni assunte nelle scorse ore dovrà essere attentamente valutata. L'Italia esprime altresì preoccupazione per la situazione e per le sue potenziali implicazioni e rivolge un appello alle istituzioni tunisine affinchè venga garantito il rispetto della Costituzione e dello stato di diritto". E' quanto si legge in una nota della Farnesina."In un momento in cui la crisi politico-economica nel Paese – prosegue la nota – è esacerbata dal recente deterioramento del quadro epidemiologico, l'Italia conferma il proprio sostegno per stabilità politica ed economica in Tunisia

