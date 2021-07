Ex Ilva, il tribunale dà ragione al lavoratore licenziato da Mittal perché invitava a guardare la fiction sull’inquinamento: “Va reintegrato” (Di lunedì 26 luglio 2021) Licenziamento annullato e lavoratore da reintegrare. È questa la decisione del tribunale di Taranto che ha accolto il ricorso presentato da Riccardo Cristello, l’operaio dell’ex Ilva licenziato per un post su Facebook con il quale invitava a seguire la fiction “Svegliati amore mio”, trasmessa da Canale 5. La mini serie, realizzata con la regia di Ricky Tognazzi e interpretata da Sabrina Ferilli, incentrata sull’inquinamento industriale. “Con la sentenza del tribunale di Taranto, giustizia è stata fatta”, ha commentato l’avvocato Mario Soggia, del sindacato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Licenziamento annullato eda reintegrare. È questa la decisione deldi Taranto che ha accolto il ricorso presentato da Riccardo Cristello, l’operaio dell’exper un post su Facebook con il qualea seguire la“Svegliati amore mio”, trasmessa da Canale 5. La mini serie, realizzata con la regia di Ricky Tognazzi e interpretata da Sabrina Ferilli, incentrataindustriale. “Con la sentenza deldi Taranto, giustizia è stata fatta”, ha commentato l’avvocato Mario Soggia, del sindacato ...

