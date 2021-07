' Estate sicura ' a Terracina | i controlli dei carabinieri | denunciati due giovani con arnesi da scasso

Advertising

giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: CAPRI | Estate sicura: oltre 1.600 tamponi ai turisti in 3 mesi grazie al protocollo Safe Hospitality adottato sull'Is… - News_24it : TERRACINA - il 26 luglio 2021, a conclusione di specifici servizi di controllo del territorio svoltisi durante il f… - infotemporeale : Terracina / Operazione “Estate sicura”, proseguono i controlli nei fine settimana - GazzettinoGolfo : #Terracina - Operazione 'estate sicura', proseguono i controlli nei fine settimana - - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Feste abusive e picco vacanziero: corsa al green pass per un'estate sicura -

Ultime Notizie dalla rete : Estate sicura

LatinaToday

Fine settimana di controlli nel comune di Terracina da parte dei carabinieri della compagnia nell'ambito dell'operazione ''. Il monitoraggio è stato finalizzato anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. Il risultato sono state quattro denunce. In particolare due giovani ...Approvato il progetto esecutivo L'agroalimentare italiano tiene sui mercati esteri, 54,5% degli italiani in viaggio Set your Author Custom HTML Tab Content on your Profile page Correlati ...Nella giornata di oggi a conclusione di specifici servizi di controllo del territorio svoltisi durante il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia ...Fino all’Ottocento l’estate era calda se per una settimana le temperature salivano sopra i 30. Ma nel 2003 ci sono stati picchi oltre i 40. Il fascino delle montagne ...