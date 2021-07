Esclusiva: Lazio, riflettori accesi su Brekalo (Di lunedì 26 luglio 2021) Un paio di esterni offensivi per la Lazio, Callejon che può essere una soluzione di scorta negli ultimi giorni di mercato. Il nome nuovo, da seguire con attenzione, è quello di Josip Brekalo, classe 1998, croato di talento in uscita dal Wolfsburg. Un paio di anni fa Brekalo era stato accostato alla Samp, c’è stata una trattativa poi non andata in porto. Negli ultimi giorni fonti straniere lo hanno invece accostato alla Fiorentina, nulla di concreto. La novità è la Lazio: Brekalo ha qualità, talento, cambio di passo, perfetto per il 4-3-3. E’ in uscita dal Wolfsburg, costa meno di 20 milioni, guadagna circa ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Un paio di esterni offensivi per la, Callejon che può essere una soluzione di scorta negli ultimi giorni di mercato. Il nome nuovo, da seguire con attenzione, è quello di Josip, classe 1998, croato di talento in uscita dal Wolfsburg. Un paio di anni faera stato accostato alla Samp, c’è stata una trattativa poi non andata in porto. Negli ultimi giorni fonti straniere lo hanno invece accostato alla Fiorentina, nulla di concreto. La novità è laha qualità, talento, cambio di passo, perfetto per il 4-3-3. E’ in uscita dal Wolfsburg, costa meno di 20 milioni, guadagna circa ...

