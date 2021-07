Esclusiva: Hetemaj-Reggina, visite fissate per mercoledì (Di lunedì 26 luglio 2021) Perparim Hetemaj è di sicuro un colpo di spessore per il centrocampo della Reggina. Ieri vi avevamo parlato di operazione in chiusura per il centrocampista finlandese classe 1986 svincolatosi dal Benevento. Ora possiamo aggiungere che nella giornata di domani Hetemaj sarà in Italia, visite previste per mercoledì. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Perparimè di sicuro un colpo di spessore per il centrocampo della. Ieri vi avevamo parlato di operazione in chiusura per il centrocampista finlandese classe 1986 svincolatosi dal Benevento. Ora possiamo aggiungere che nella giornata di domanisarà in Italia,previste per. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

