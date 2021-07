Eni | firmati accordi di cooperazione con compagnia statale del Kazakistan

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni e KazMunaiGas (ladel) hanno siglatodiper lo sviluppo di progetti nell’ambito delle energie rinnovabili, idrogeno e biofeedstock in, rafforzando e ampliando la loro partnership storica. La firma è arrivata in un incontro tra l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il Presidente della Repubblica del, Kassym Jomart Tokayev e il Primo Ministro Askar Mamin. In, Eni, attraverso la sua controllata locale attiva nel settore delle rinnovabili ArmWind ...

è presente in Kazakistan dal 1992 dove è cooperatore del giacimento di Karachaganak ed equity partner in diversi progetti nel Mar Caspio settentrionale. "Gli accordioggi allargano il ...I verbali, in formato Word e non, con le controverse dichiarazioni di Amara rilasciate tra il dicembre 2019 e il gennaio 2020 nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto 'Falso complotto' ...(Teleborsa) - Eni e KazMunaiGas (la compagnia statale del Kazakistan) hanno siglato accordi di cooperazione per lo sviluppo di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, idrogeno e biofeedstock..Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai due soci fondatori la società Dhamma Energy Group, che dal 2008 sviluppa e gestisce parchi ...