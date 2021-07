Eni acquisisce Dhamma Energy per crescere nel fotovoltaico (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai due soci fondatori la società Dhamma Energy Group, che dal 2008 sviluppa e gestisce parchi fotovoltaici di medie e grandi dimensioni, con focus su Francia e Spagna. Il portafoglio impianti di Dhamma include una pipeline di progetti in vari stadi di maturità di quasi 3 GW, distribuita nei due Paesi, e anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW. Il team di gestione di Dhamma passerà in in Eni gas e luce. “Proseguiamo nel potenziamento della nostra capacità di generazione elettrica da rinnovabili in linea con la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni, tramite Eni gas e luce, ha acquisito dai due soci fondatori la societàGroup, che dal 2008 sviluppa e gestisce parchi fotovoltaici di medie e grandi dimensioni, con focus su Francia e Spagna. Il portafoglio impianti diinclude una pipeline di progetti in vari stadi di maturità di quasi 3 GW, distribuita nei due Paesi, e anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione in Francia per circa 120 MW. Il team di gestione dipasserà in in Eni gas e luce. “Proseguiamo nel potenziamento della nostra capacità di generazione elettrica da rinnovabili in linea con la ...

