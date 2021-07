Empoli | Pinamonti obiettivo concreto | c’è da battere il Monza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un campionato di Serie B dominato e condotto in porto con la vittoria finale della cadetteria. Una promozione meritatissima che ha riportato i toscani in massima serie. Nelle prime schermaglie di calciomercato, però, la società toscana ha perso Alessio Dionisi, il tecnico artefice del grande traguardo: il mister ha raccolto l’eredità di Roberto De Zerbi al Sassuolo. Nell’universo azzurro è tornato Aurelio Andreazzoli che, nella sua carriera, è stato già protagonista sulla panchina del Castellani. L’per il prossimo anno, complicato, è salvarsi. Tanto dipenderà, chiaramente, dal calciomercato: all’piace Andrea, ma ...

Serviranno dei giorni prima di entrare nella fase operativa perché l'Inter deve prima piazzareche piace tanto all'ma ha un ingaggio molto importante ( 2 milioni ) per quelle che ...Uno di questi è Andrea, attaccante che nella passata stagione ha trovato pochissimo ... i due club che al momento stanno pressando maggiormente per arrivare al classe '99 sonoe ...L'obiettivo per l'attacco dell'Empoli sembra essere diventato Andrea Pinamonti, calciatore classe '99 di proprietà dell'Inter ...La coppia Lu-La resta il certificato di garanzia delle ambizioni dell’Inter in vista della prossima stagione. Romelu resterà in nerazzurro nonostante il desider ...