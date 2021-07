Elisabetta Barone si presenta | “Risposte inadeguate dall’amministrazione”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 luglio 2021) di Erika Noschese “L’amministrazione comunale, così come tante altre, non ha saputo fornireadeguate alle richieste dei cittadini”. Parla così, dirigente scolastica dell’Alfano I e candidata sindaco con una coalizione civica che vanta al suo interno ben otto liste più il Movimento 5 Stelle che, al momento, non ha ancora ufficialmente sciolto le riserve. La professoressa, questo pomeriggio, per la prima volta, si presenterà agli elettori, con un incontro pubblico in programma presso il Polo Nautico, alle 17.30. Professoressa, domani (oggi per chi legge ndr) il lancio ufficiale della sua ...