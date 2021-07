Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco Mons Militum APS (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemiletto (Av) – Si sono svolte sabato le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Militum Aps che hanno visto conferme, ritorni e nuovi ingressi. Alle ri-canditure del Presidente Florindo Garofalo, del vice presidente Ronald Polchoswki, del segretario Serena Maffettone, e dei consiglieri Andrea Aufiero ed Antonio Pisani si sono avvicendate le candidature di Gianmarco Sarro e Angelo Manganiello, soci ed attivisti della Pro Loco da molto tempo. Si e? rinnovato anche il consiglio dei Probiviri che vede eletti Carolina Sordillo, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontemiletto (Av) – Si sono svolte sabato le elezioni per il rinnovo del Consiglio di AmministrazioneProAps che hanno visto conferme, ritorni e nuovi ingressi. Alle ri-canditure del Presidente Florindo Garofalo, del vice presidente Ronald Polchoswki, del segretario Serena Maffettone, e dei consiglieri Andrea Aufiero ed Antonio Pisani si sono avvicendate le candidature di Gianmarco Sarro e Angelo Manganiello, soci ed attivistiProda molto tempo. Si e? rinnovato anche il consiglio dei Probiviri che vede eletti Carolina Sordillo, ...

