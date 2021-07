Ecco il " tesoretto " dei 5S (ma 100mila euro vanno a Casalino )

Advertising

MilanWorldForum : Insigne: il Milan prepara il tesoretto Le news -) - MilanWorldForum : Insigne: il Milan prepara il tesoretto Le news -) - LuciaLaVita1 : RT @1603ina: per l’esattezza 1.863.000,324 euro Un piccolo tesoretto, a disposizione di Matteo Renzi - faustalissia : RT @1603ina: per l’esattezza 1.863.000,324 euro Un piccolo tesoretto, a disposizione di Matteo Renzi - mickycaruso : RT @1603ina: per l’esattezza 1.863.000,324 euro Un piccolo tesoretto, a disposizione di Matteo Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco tesoretto

il Giornale

In un M5s scosso da liti interne, addii e polemiche sulla linea politica da seguire vi è anche un elemento positivo: quello economico. Ammonta a quasi 9 milioni di euro, come spiega Repubblica , la "...perché la 'guardia' sarà tenuta assai più alta e la città presidiata, in modo massiccio, dalle ... Quanto vale, in voti, ildei 'no - Vax'? Sei milioni di voti su 32 milioni di votanti? ...La stabilità finanziaria dei 5s potrebbe aver evitato lo strappo di Conte e dei suoi fedelissimi. Ma la situazione potrebbe cambiare a fine legislatura ...Tommaso Zorzi ha ricevuto una proposta proibita da Rocco Siffredi. Il vincitore del GF Vip lo ha raggiunto in Sardegna. Che bolle in pentola?