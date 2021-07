"Ecco cosa mi hanno detto i medici". L'ex di Amici in arresto cardiaco dopo il vaccino: una terrificante confessione (Di lunedì 26 luglio 2021) Santo Giuliano torna a parlare dal letto di ospedale, dove nei giorni scorsi è finito in ospedale in arresto cardiaco dopo la prima dose del vaccino contro il coronavirus. L'ex ballerino di Amici lo aveva annunciato su Instagram: "Per il lavoro che sto svolgendo mi hanno chiesto di fare il vaccino. Ed ero anche felice di farlo - aveva premesso da Dubai -. A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con un arresto cardiaco. hanno capito che c'era un'infiammazione al cuore e tutto questo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Santo Giuliano torna a parlare dal letto di ospedale, dove nei giorni scorsi è finito in ospedale inla prima dose delcontro il coronavirus. L'ex ballerino dilo aveva annunciato su Instagram: "Per il lavoro che sto svolgendo michiesto di fare il. Ed ero anche felice di farlo - aveva premesso da Dubai -. A distanza di cinque giorni dalla prima dose mi sono ritrovato in un ospedale con uncapito che c'era un'infiammazione al cuore e tutto questo è ...

Advertising

borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - nicola_pinna : Ecco cosa resta delle colline verdi di Montiferru e Planargia ma dopo quasi 30 ore drammatiche la #Sardegna è ancor… - sole24ore : ?? L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. T… - ContiniVittorio : RT @ilgiornale: Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, la prefazione del libro 'L'onda turca. Il risveglio di Ankara nel Medit… - francescoviv : @IlMici8 Ah ecco, quindi non è sufficiente seguire! Bisogna pagare. Chissà cosa ne pensa il codacons? ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco cosa Elio Vito esprime solidarietà a Travaglio . E scoppia la polemica Con tutto il dolore ed il rispetto, dovrebbe, per coerenza, prima di parlare, sapere il Papa cosa ne pensa della legittima difesa e della tragedia di #Voghera. E vediamo". Cosa c'entri la storia di ...

Olimpiadi Tokyo, Diana Bacosi dopo l'oro di Rio ecco l'argento L'emozione della finale è una cosa grande da gestire, gli servirà da esperienza". RISULTATI Skeet Femminile : 1Amber ENGLISH (USA) 121/125 " 56/60; 2Diana BACOSI (ITA) 123/125 " 55/60; 3Meng WEI (CHN)...

Superbonus, arriva la svolta: ecco cosa cambia ilGiornale.it "Non andate al pronto soccorso a chiedere il tampone". Ecco la procedura corretta Ultimamente diverse persone sono andate in ospedale per richiedere il test, ma al pronto soccorso non si fanno tamponi a richiesta ...

Paura per la Venier: ecco cosa sta succedendo Le immagini pubblicate questa mattina da Mara Venier sul suo profilo Instagram hanno fatto preoccupare i fan, tanto da indurre la conduttrice a fare chiarezza sul suo ultimo video. Nessun ricovero in ...

Con tutto il dolore ed il rispetto, dovrebbe, per coerenza, prima di parlare, sapere il Papane pensa della legittima difesa e della tragedia di #Voghera. E vediamo".c'entri la storia di ...L'emozione della finale è unagrande da gestire, gli servirà da esperienza". RISULTATI Skeet Femminile : 1Amber ENGLISH (USA) 121/125 " 56/60; 2Diana BACOSI (ITA) 123/125 " 55/60; 3Meng WEI (CHN)...Ultimamente diverse persone sono andate in ospedale per richiedere il test, ma al pronto soccorso non si fanno tamponi a richiesta ...Le immagini pubblicate questa mattina da Mara Venier sul suo profilo Instagram hanno fatto preoccupare i fan, tanto da indurre la conduttrice a fare chiarezza sul suo ultimo video. Nessun ricovero in ...