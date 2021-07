Ecco BIRRA FRIULI, la birra che porta il Friuli Venezia Giulia nel mondo (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’affollato mondo della produzione e commercializzazione della birra artigianale, un nuovo prodotto made in Friuli Venezia Giulia si presenta in tutta la sua concretezza e ambizione. Dall’idea di Alex Corazza, Patrick Fantini Corazza, imprenditori friulani, e Emily Rose Corazza, imprenditrice californiana, nasce birra Friuli, la craft beer che unisce in un sorso o i pregi del Friuli Venezia Giulia con l’innovazione del mercato ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’affollatodella produzione e commercializzazione dellaartigianale, un nuovo prodotto made insi presenta in tutta la sua concretezza e ambizione. Dall’idea di Alex Corazza, Patrick Fantini Corazza, imprenditori friulani, e Emily Rose Corazza, imprenditrice californiana, nasce, la craft beer che unisce in un sorso o i pregi delcon l’innovazione del mercato ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @repubblica: Dal bicchiere alla temperatura di spillatura, ecco come si degusta una birra di qualità - Italia_Notizie : Dal bicchiere alla temperatura di spillatura, ecco come si degusta una birra di qualità - repubblica : Dal bicchiere alla temperatura di spillatura, ecco come si degusta una birra di qualità - lapinessafrancy : Gianni non vuole turbare i fans Mussulmani, ecco perché i baci casti. ..... in effetti non li turbi con birra, siga… - stefanomilelli : @Andrea75987735 @Mario48440912 @Valenti44837922 @ramses09975976 Ah ecco il senso del richiamo della fornero: dopo g… -