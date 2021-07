«È stata la mano di dio»: le prime immagini del nuovo film di Paolo Sorrentino (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlare di «film testamento» è una cosa che innervosisce molti registi perché presuppone che la propria opera sia ormai conclusa e non ci sia più nulla da aggiungere. Non è, naturalmente, vero: ci sono film personali che ci dicono molto su chi li ha girati senza, tuttavia, esaurire l’ispirazione o bloccare il flusso di idee dell’autore. È il caso di Dolor y Gloria, il film più intimo e nascosto di Pedro Almodóvar che, com’era logico aspettarsi, non si è certo fermato lì (sarà, infatti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con Madres Paralelas), e sarà, almeno sulla carta, anche il caso di È stata la mano di dio, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che, a due anni da Loro e a uno da The New Pope, torna con una pellicola intima che approderà anch’essa a Venezia per poi sbarcare su Netflix entro la fine del 2021. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlare di «film testamento» è una cosa che innervosisce molti registi perché presuppone che la propria opera sia ormai conclusa e non ci sia più nulla da aggiungere. Non è, naturalmente, vero: ci sono film personali che ci dicono molto su chi li ha girati senza, tuttavia, esaurire l’ispirazione o bloccare il flusso di idee dell’autore. È il caso di Dolor y Gloria, il film più intimo e nascosto di Pedro Almodóvar che, com’era logico aspettarsi, non si è certo fermato lì (sarà, infatti, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con Madres Paralelas), e sarà, almeno sulla carta, anche il caso di È stata la mano di dio, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino che, a due anni da Loro e a uno da The New Pope, torna con una pellicola intima che approderà anch’essa a Venezia per poi sbarcare su Netflix entro la fine del 2021.

Advertising

NetflixIT : Siamo MOOOLTO emozionati all'idea di partecipare a #Venezia78 e questi sono i tre film che verranno presentati: È… - attilascuola : RT @Xdeso: @paradoxMKD @ManuQ24916888 Bhè, da gennaio l'hanno messo sulla graticola, è stata depositata una proposta di legge per licenziar… - matte92c : RT @NetflixIT: Siamo MOOOLTO emozionati all'idea di partecipare a #Venezia78 e questi sono i tre film che verranno presentati: È stata la… - chiaramondi : RT @Massimo_Balss: E Paolo Sorrentino c'è. Concorso spaziale. É stata la mano di Dio in concorso a #Venezia78 #biennalecinema2021 https:… - SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Le prime due immagini di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, prodotto da The Apartment e prossimamente su Netfli… -