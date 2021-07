È l’unico ginecologo non obiettore del Molise: costretto a rinviare la pensione per garantire la 194 (Di lunedì 26 luglio 2021) Quella del dottor Michele Mariano è una storia che arriva dal Molise ma che parla dell’Italia. L’Italia delle leggi votate e i diritti negati, l’Italia delle conquiste civili e delle incivili incapacità di garantirle. In quarant’anni di carriera da ginecologo all’ospedale di Campobasso, unico medico non obiettore di coscienza a praticare interruzioni volontarie di gravidanza, passano in un lampo quattro decenni di Storia di questo Paese, dalla storica firma sulla legge 194 che riconosceva il diritto di tutte le donne a interrompere, legalmente e in sicurezza, una gravidanza indesiderata all’epoca del nuovo oscurantismo, in cui, in nome di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Quella del dottor Michele Mariano è una storia che arriva dalma che parla dell’Italia. L’Italia delle leggi votate e i diritti negati, l’Italia delle conquiste civili e delle incivili incapacità di garantirle. In quarant’anni di carriera daall’ospedale di Campobasso, unico medico nondi coscienza a praticare interruzioni volontarie di gravidanza, passano in un lampo quattro decenni di Storia di questo Paese, dalla storica firma sulla legge 194 che riconosceva il diritto di tutte le donne a interrompere, legalmente e in sicurezza, una gravidanza indesiderata all’epoca del nuovo oscurantismo, in cui, in nome di ...

