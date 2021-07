Duolingo alza la forchetta di prezzo per l’IPO sul Nasdaq

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –– popolare app per l’apprendimento delle lingue – ha dichiarato di aver aumentato ladiper la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. Le azioni collocate avranno uncompreso tra i 95 e i 100 dollari; con 5,1 milioni di azioni offerte, ciò significa che l’offerta punta a raccogliere fino a 511 milioni di dollari. La società aveva precedentemente fissato l’intervallo tra 85 e 95 dollari per azione.offre 103 corsi di lingua per 40 lingue e ha totalizzato 500 milioni di download totali in tutto il mondo, secondo dati aggiornati a luglio 2021. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Duolingo alza

Teleborsa

... annunci pubblicitari (che la società descrive come "brevi e non intrusivi alla fine di ogni lezione"; la sottoscrizione di abbonamenti aPlus (la versione senza pubblicità e con la ...ha sempre mantenuto i contenuti di apprendimento gratuiti e il suo modello di business si basa su tre tipi di entrate : annunci pubblicitari (che la società descrive come "brevi e non ...(Teleborsa) – Duolingo – popolare app per l’apprendimento delle lingue – ha dichiarato di aver aumentato la forchetta di prezzo per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a ...