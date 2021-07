Due nigeriani fermati a Malpensa | dove si erano infilati 96mila euro | lo sconcerto dei poliziotti

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tentativo fallito quello di due uomini che hanno nascostonei fustini dei detersivi con l'intento di imbarcarli sull'aereo. È accaduto all'aeroporto di Milanonella mattinata del 26 luglio, quando due cittadini di origini nigeriane e diretti verso Lagos hanno creduto di farla franca. A bloccarli però ci hanno pensato i funzionari dell'Agenzia Dogane e i militari della Guardia di Finanza dello scalo milanese. I due uomini sarebbero dovuti arrivare in Nigeria passando per il Cairo e Istanbul. I soldi, per la precisione 96.240, sono stati trovati durante gli accertamenti dei bagagli da ...

Il Fatto Quotidiano

I "cult", i clan mafiosi, usano persino il "voodoo" per tenere soggiogate le giovani. E ... Una tazza di the caldo quando si gela,parole di conforto, la proposta di una vita diversa. ...hanno denunciatocittadinicon precedenti di Polizia, uno per avere violato il foglio di via del questore (che gli impediva di fare rientro a Ferrara per tre anni) e l'altro per aver ...I due passeggeri, di nazionalità nigeriana, hanno usato lo stratagemma per tentare di sfuggire alle norme valutarie. I nascondigli sono sempre più ingegnosi: soldi nascosti anche nelle scarpe e nei li ...Due passeggeri di nazionalità nigeriana e diretti a Lagos (Nigeria), via Il Cairo e Istanbul, sono stati fermati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Malpensa (Varese) con 96.240 ...