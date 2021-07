Dramma per la star della musica, ha il Covid: “Ho perso la voce” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Covid non risparmia davvero nessuno: anche una nota star internazionale della musica deve fare i conti con le conseguenze della malattia. Covid (AdobeStock)La livella del Covid-19 colpisce ancora, e si tratta di un aspetto secondo solo alla sua imprevedibilità virale. Le conseguenze di un contagio del virus pandemico possono essere le più disparate: dalla reclusione in casa nell’attesa della negativizzazione, al ricovero ospedaliero in condizioni critiche. Anche le ripercussioni della cura cortisonica per placare l’incidenza dei sintomi ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilnon risparmia davvero nessuno: anche una notainternazionaledeve fare i conti con le conseguenzemalattia.(AdobeStock)La livella del-19 colpisce ancora, e si tratta di un aspetto secondo solo alla sua imprevedibilità virale. Le conseguenze di un contagio del virus pandemico possono essere le più disparate: dalla reclusione in casa nell’attesanegativizzazione, al ricovero ospedaliero in condizioni critiche. Anche le ripercussionicura cortisonica per placare l’incidenza dei sintomi ...

Advertising

vaticannews_it : #26luglio #Sardegna Monsignor Morfino commenta il dramma che vive da giorni la regione: “C’è gente che ha perso tut… - TgrRaiSicilia : Nel Tg delle 14 il dramma degli incendi in gran parte dolosi. Ad Erice canadair ancora in azione per spegnere i rog… - mariandres2014 : RT @Italiantifa: E la paghiamo pure per dire queste cazzate? Paragonare il dramma dei migranti alle scelte del Governo sostenuto pure dal s… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #26luglio #Sardegna Monsignor Morfino commenta il dramma che vive da giorni la regione: “C’è gente che ha perso tutto,… - ManolitoSchutz2 : RT @vaticannews_it: #26luglio #Sardegna Monsignor Morfino commenta il dramma che vive da giorni la regione: “C’è gente che ha perso tutto,… -