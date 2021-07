Dramma in acqua, sub minorenne perde la vita: capitaneria sotto inchiesta (Di lunedì 26 luglio 2021) Tragedia per un sub che ha perso la vita mentre si trovava impegnato in un’immersione. I genitori non vedendolo risalire hanno dato l’allarme. E’ una disgrazia quella accaduta ieri pomeriggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 luglio 2021) Tragedia per un sub che ha perso lamentre si trovava impegnato in un’immersione. I genitori non vedendolo risalire hanno dato l’allarme. E’ una disgrazia quella accaduta ieri pomeriggio… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gigliola_betto : RT @gigliola_betto: @Taobook01 Ma di cosa Ti meravigli!Noi IN SICILIA VIVIAMO OGNI ESTATE LO STESSO DRAMMA! Hai dimenticato l'incendio di d… - gigliola_betto : @Taobook01 Ma di cosa Ti meravigli!Noi IN SICILIA VIVIAMO OGNI ESTATE LO STESSO DRAMMA! Hai dimenticato l'incendio… - EnzaRocc : @Lucrezi97533276 azz...quelle ad acqua sempre...e che dramma se la dimentico. - tribuna_treviso : Il pensionato era sparito da casa domenica mattina, l’ipotesi è che possa avere vagato in stato confusionale prima… - ecostantino73 : @Iron_since_1974 Pensa quanto so strano io da non volerle cambiare perché mi piacciono di più usate, poi però mi ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma acqua Ma quale transizione se anche il ministro frena ...settimane un caldo a 50 gradi ha incendiato il Canada facendo centinaia di vittime e bombe d'acqua ... Ma dramma nel dramma, di fronte a tutto questo il governo italiano, che si definisce ambientalista, ...

COVID - 19: ORDINE ATLANTICO VS ORDINE DI EURASIA ... Cospirazione planetaria della Terra contro il Mare , Terra contro Acqua , che possiamo ... sono tali che l'esito della Grande Battaglia non è predeterminato, l'esito del dramma " Eurasia contro ...

Bagnante muore annegato tra Eraclea e Caorle, il figlio tenta di salvarlo: è grave VeneziaToday Raccolti distrutti e prezzi in rialzo. Il clima mostra il conto agli Usa È uno dei tanti segni della crisi di business, oltre che del dramma umano e ambientale, portata con sé dalla feroce spirale di ondate di caldo, svuotamento di risorse idriche e incendi record. Che, ag ...

Le persone annegano a causa delle decisioni politiche che preferiscono proteggere i confini «In merito alle morti per annegamento, non è possibile ignorare la responsabilità della politica nell’assenza di canali migratori sicuri e legali che permettano alle persone che fuggono dalle loro ter ...

...settimane un caldo a 50 gradi ha incendiato il Canada facendo centinaia di vittime e bombe d'... Manel, di fronte a tutto questo il governo italiano, che si definisce ambientalista, ...... Cospirazione planetaria della Terra contro il Mare , Terra contro, che possiamo ... sono tali che l'esito della Grande Battaglia non è predeterminato, l'esito del" Eurasia contro ...È uno dei tanti segni della crisi di business, oltre che del dramma umano e ambientale, portata con sé dalla feroce spirale di ondate di caldo, svuotamento di risorse idriche e incendi record. Che, ag ...«In merito alle morti per annegamento, non è possibile ignorare la responsabilità della politica nell’assenza di canali migratori sicuri e legali che permettano alle persone che fuggono dalle loro ter ...