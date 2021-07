Draghi: “I vaccinati non contagiano”. La Federazione dei medici lo smentisce: “Fake news” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha sparato una bufala colossale sul vaccino, che è passata sotto silenzio: “I vaccinati non sono contagiosi”, ha detto il premier in conferenza stampa in occasione della presentazione del Green pass.Draghi e la bufala dei vaccinati non contagiosiLa gaffe di Draghi è stata pressoché ignorata da tutti (o quasi). Solo il giornale Open di Enrico Mentana ha avuto il coraggio di riferire correttamente il fatto. Avete letto commenti indignati o allarmati? Muti i Burioni e Crisanti di turno. Zitto il ministro Speranza. Silenti i vertici dell’Iss. Non uno straccio di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il presidente del Consiglio, Marioha sparato una bufala colossale sul vaccino, che è passata sotto silenzio: “Inon sono contagiosi”, ha detto il premier in conferenza stampa in occasione della presentazione del Green pass.e la bufala deinon contagiosiLa gaffe diè stata pressoché ignorata da tutti (o quasi). Solo il giornale Open di Enrico Mentana ha avuto il coraggio di riferire correttamente il fatto. Avete letto commenti indignati o allarmati? Muti i Burioni e Crisanti di turno. Zitto il ministro Speranza. Silenti i vertici dell’Iss. Non uno straccio di ...

