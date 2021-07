Draghi, ecco cosa ha detto Marco Travaglio, ora attaccato strumentalmente da renziani e Lega: l’intervento (senza tagli) sul premier (Di lunedì 26 luglio 2021) Da Italia Viva alla Lega. Da Renzi a Salvini, passando da Calenda, Faraone e Scalfarotto. Chi parla di “parole offensive e deliranti” e chi, come la Lega, ne approfitta e le usa come pretesto per chiedere le dimissioni del ministro della Salute Roberto Speranza. A scatenare il fuoco incrociato è un passaggio dell’intervento di Marco Travaglio su Mario Draghi alla festa di Articolo Uno a Bologna, che viene isolato e condiviso sui social provocando una serie di critiche, firmate soprattutto da renziani e leghisti. In risposta a una domanda di Chiara Geloni sulla caduta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Da Italia Viva alla. Da Renzi a Salvini, passando da Calenda, Faraone e Scalfarotto. Chi parla di “parole offensive e deliranti” e chi, come la, ne approfitta e le usa come pretesto per chiedere le dimissioni del ministro della Salute Roberto Speranza. A scatenare il fuoco incrociato è un passaggio deldisu Marioalla festa di Articolo Uno a Bologna, che viene isolato e condiviso sui social provocando una serie di critiche, firmate soprattutto dae leghisti. In risposta a una domanda di Chiara Geloni sulla caduta del ...

sole24ore : ?? L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. T… - MediasetTgcom24 : Draghi contro Salvini: 'Appello a non vaccinarsi è un appello a morire' #greenpass - TizianaFerrario : l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire ha detto #Draghi. Ecco serviti tutti i politici irresponsabili #greenpass - fattoquotidiano : Draghi, ecco cosa ha detto Marco Travaglio, ora attaccato strumentalmente da renziani e Lega: l’intervento (senza t… - Mau_Zaccaria : RT @Vincenzo_Man: Stasera alla festa di @articoloUnoMDP, Marco Travaglio ha definito Mario Draghi: “figlio di papà che non capisce un cazzo… -