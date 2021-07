Dopo Salvini, anche Giorgia Meloni si è vaccinata con la prima dose. «Ma niente selfie» (Di lunedì 26 luglio 2021) Alla fine, anche la leader di Fratelli d’Italia – unico partito all’opposizione – si è vaccinata. Giorgia Meloni – riporta l’Adnkronos – si è sottoposta alla prima dose del vaccino contro il Coronavirus in un punto di somministrazione della Capitale, poco prima dell’ora di pranzo. anche se Meloni, nei giorni scorsi, aveva ripetuto più volte di volersi vaccinare, la comunicazione politica del suo partito strizza l’occhio agli scettici sul farmaco biologico anti-Covid. Resta, ad ogni modo, la ferma opposizione della leader di Fratelli ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) Alla fine,la leader di Fratelli d’Italia – unico partito all’opposizione – si è– riporta l’Adnkronos – si è sottoposta alladel vaccino contro il Coronavirus in un punto di somministrazione della Capitale, pocodell’ora di pranzo.se, nei giorni scorsi, aveva ripetuto più volte di volersi vaccinare, la comunicazione politica del suo partito strizza l’occhio agli scettici sul farmaco biologico anti-Covid. Resta, ad ogni modo, la ferma opposizione della leader di Fratelli ...

