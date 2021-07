Dopo il 5G, Boris Johnson vuole fermare anche il nucleare cinese (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo Sir George Iain Duncan Smith non c’è “mai stata un’epoca d’oro” tra Regno Unito e Cina. Così diceva l’ex leader del Partito conservatore, l’estate scorsa, intervistato da Formiche.net Dopo il dietrofront con cui il governo di Boris Johnson sbarrò la strada al 5G di Huawei e Zte. Il politico di lungo corso, con tre decenni alla Camera dei Comuni alle spalle, negava l’esistenza di un feeling particolare tra l’esecutivo di David Cameron e del fidato cancelliere George Osborne – in cui lui era ministro del Lavoro e delle pensioni – e la Cina. “Penso in realtà ci fosse una visione naïve: che ci fossero molti soldi da guadagnare e i ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo Sir George Iain Duncan Smith non c’è “mai stata un’epoca d’oro” tra Regno Unito e Cina. Così diceva l’ex leader del Partito conservatore, l’estate scorsa, intervistato da Formiche.netil dietrofront con cui il governo disbarrò la strada al 5G di Huawei e Zte. Il politico di lungo corso, con tre decenni alla Camera dei Comuni alle spalle, negava l’esistenza di un feeling particolare tra l’esecutivo di David Cameron e del fidato cancelliere George Osborne – in cui lui era ministro del Lavoro e delle pensioni – e la Cina. “Penso in realtà ci fosse una visione naïve: che ci fossero molti soldi da guadagnare e i ...

