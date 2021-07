Dopo 48 ore sembra sotto controllo il fronte delle fiamme in Sardegna (Di lunedì 26 luglio 2021) Pesantissima la conta dei danni in provincia di Oristano. 1500 le persone sfollate. La Regione ha dichiarato lo stato di calamità. I roghi sono stati con ogni probabilità innescati dall'uomo Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Pesantissima la conta dei danni in provincia di Oristano. 1500 le persone sfollate. La Regione ha dichiarato lo stato di calamità. I roghi sono stati con ogni probabilità innescati dall'uomo

Advertising

nicola_pinna : Ecco cosa resta delle colline verdi di Montiferru e Planargia ma dopo quasi 30 ore drammatiche la #Sardegna è ancor… - CottarelliCPI : 150.000 prenotazioni di vaccinazioni in poche ore dopo l'annuncio del #greenpass. Non c'è voluto molto... - ciropellegrino : La vostra «legittima difesa» sbandierata due ore dopo i fatti mi fa più schifo dello schifo. #Voghera - Albyg0 : @delinquentweet Complimenti comunque per la lucidità, dopo tutte le ore di diretta riuscire anche a dare tutti gli… - crudeliaaaa : Perché leggere i messaggi senza aprire la chat e poi rispondere dopo ore? Costa tanto rispondere in quel momento o… -