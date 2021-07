Doncic | un alieno alle Olimpiadi | numeri pazzeschi nell’esordio

(Di lunedì 26 luglio 2021)incredibili per un campione pazzesco. Lukaè riuscito a battere, quasi da solo, l’Argentina regalando la vittoria alla sua Slovenia all’esordio di Tokyo 2020. Il cestita sloveno ha calamitato l’attenzione del mondo intero in questa gara olimpica mettendo a referto delle statistiche aliene che hanno sospinto la sua Nazionale verso la vittoria contro la selezione sudamericana che, comunque, può contare di atleti d’assoluto livello. Ma contro un campione del genere, a volte il semplice talento non basta. Se ne sono appena resi conto gli argentini., che! Clamoroso nella terra del Sol Levante. ...

Advertising

stillejovattene : Doncic non è reale NON È UMANO UN ALIENO -

Ultime Notizie dalla rete : Doncic alieno

La Gazzetta dello Sport

'Ci ha distrutti' ha detto sconsolato, per una volta non il miglior giocatore sul parquet di ... e coach Lue invece aveva bisogno che il suo uomo migliore giocasse da, da Terminator.'Ci ha distrutti' ha detto sconsolato, per una volta non il miglior giocatore sul parquet di ... e coach Lue invece aveva bisogno che il suo uomo migliore giocasse da, da Terminator.Luka Doncic illumina la scena delle Olimpiadi all'esordio con la sua Nazionale: numeri straordinari per il campione di basket ...