Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi: incarico da 4 milioni di euro per l’ex commissario per l’emergenza Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Domenico Arcuri di nuovo a Palazzo Chigi. E’ proprio il caso di dirlo, a volte ritornano. l’ex commissario straordinario all’emergenza Covid-19 del Governo Conte sarebbe stato chiamato dal sottosegretario Bruno Tabacci (+europa), con il benestare dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Stando a quanto si apprende da alcune testate giornalistiche Arcuri sarebbe stato chiamato per una consulenza da 4 milioni di euro. Domenico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021)di nuovo a. E’ proprio il caso di dirlo, a volte rino.straordinario al-19 del Governo Conte sarebbe stato chiamato dal sottosegretario Bruno Tabacci (+pa), con il benestare dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Stando a quanto si apprende da alcune testate giornalistichesarebbe stato chiamato per una consulenza da 4di...

DSantanche : Arcuri che torna a Palazzo Chigi gli italiani proprio non se lo meritavano. Proprio no! #Arcuri ??… - FrancescoLollo1 : Riecco il disastroso Domenico #Arcuri, uscito dalla porta del governo #Conte e rientrato dalla finestra dell’esecut… - GabriGiammanco : Domenico Arcuri, a dispetto dei suoi fallimenti, dai vaccini ai banchi a rotelle, alle mascherine strapagate e farl… - paoloabbadir : RT @ilgiornale: 'Il governo Draghi richiama in servizio Domenico Arcuri per aiutare Palazzo Chigi a spendere meglio alcuni fondi. Ma siamo… - CorriereCitta : Domenico Arcuri torna a Palazzo Chigi: incarico da 4 milioni di euro per l’ex commissario per l’emergenza Covid -