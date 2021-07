Domani consegna a Speranza delle firme per le cure domiciliari (Di lunedì 26 luglio 2021) – L’Unione per le cure, i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a sostegno della battaglia del Comitato Cura Domiciliare Covid-19, consegnerà Domani 27 luglio al Ministro della Salute Roberto Speranza (nella foto) quasi 30 mila firme raccolte nelle piazze italiane per la partecipazione dei medici che hanno agito sul campo nella revisione dei protocolli di terapia domiciliare precoce. La consegna, corredata da due comunicazioni tramite posta certificata che non hanno ottenuto alcuna risposta, verrà effettuata alle ore 12.30, presso la sede del ministero della Salute, lungotevere Ripa 1, Roma. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) – L’Unione per le, i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a sostegno della battaglia del Comitato Cura Domiciliare Covid-19, consegnerà27 luglio al Ministro della Salute Roberto(nella foto) quasi 30 milaraccolte nelle piazze italiane per la partecipazione dei medici che hanno agito sul campo nella revisione dei protocolli di terapia domiciliare precoce. La, corredata da due comunicazioni tramite posta certificata che non hanno ottenuto alcuna risposta, verrà effettuata alle ore 12.30, presso la sede del ministero della Salute, lungotevere Ripa 1, Roma. ...

Advertising

DoctorWho744 : @badkiki1 @matteosalvinimi l'aderire alla narrativa pandemica ci consegna ad una crisi economica che avrà stesse co… - Webmartetv : Lentini | Fondazione Pisano, domani la consegna delle borse di studio - - ThaoMasin : Capo: allora domani si va a fare questa consegna Io: ok, ricordati che non ci sono domani (????) Capo: ah è vero, sc… - mario_bontempo : RT @laura_ceruti: Il generale Figliuolo ha ricevuto ieri a Roma il premio: Medicina e Frontiere per il suo impegno per la lotta al Covid ht… - AnimeTi97 : Nessuno: Assolutamente nessuno: Amazon: Il tuo pacco è stato spedito... È in consegna domani... È in consegna oggi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Domani consegna Universit Padova, lettera del rettore Rizzuto agli studenti: Vaccinatevi ... di nuovo in presenza, uno dei momenti celebrativi, la festosa cerimonia di consegna dei diplomi di ...con docenti e colleghi e le occasioni di discussione e socialit che oggi vivete e domani ...

Estate a Bastia, ecco il programma della settimana Da domani, martedì 27 Luglio a domenica 1 Agosto: t utti gli appuntamenti della settimana e le ...svolge presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini "Camacho" un'estemporanea di pittura con la consegna ...

A monsignor Angelo Spinillo il “Premio Don Giovanni Iantorno”. Domani la consegna a Sapri Italia2TV Domani a Sapri Torna il “Premio don Giovannino Iantorno” L’evento, che da sempre rifugge il registro di certa retorica celebrativa, rappresenta una preziosa occasione di dibattito e di confronto sul valore simbolico della rivolta di Sapri e sulla inconsueta ...

Poste, in provincia di Palermo le pensioni di agosto in pagamento da domani Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 147 Atm Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali ...

... di nuovo in presenza, uno dei momenti celebrativi, la festosa cerimonia didei diplomi di ...con docenti e colleghi e le occasioni di discussione e socialit che oggi vivete e...Da, martedì 27 Luglio a domenica 1 Agosto: t utti gli appuntamenti della settimana e le ...svolge presso i Giardini Pubblici Lucio Castellini "Camacho" un'estemporanea di pittura con la...L’evento, che da sempre rifugge il registro di certa retorica celebrativa, rappresenta una preziosa occasione di dibattito e di confronto sul valore simbolico della rivolta di Sapri e sulla inconsueta ...Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 147 Atm Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali ...