Djokovic, il sogno Golden Slam continua (Di lunedì 26 luglio 2021) Novak Djokovic mantiene vivo il sogno del Golden Slam. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis maschile a vincere tutti i major e l'oro olimpico nella ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Novakmantiene vivo ildel. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis maschile a vincere tutti i major e l'oro olimpico nella ...

Advertising

errex2008 : dopo aver pronosticato che HDellien avrebbe bloccato il sogno di Djokovic (Nole d Dellien 62-62), questa previsione… - TuttoBolivia : Bellissimo thread del campione boliviano sul sorteggio che lo mette come primo incontro contro Djokovic, il numero… - STnews365 : Dellien entusiasta di aver pescato Djokovic: “Il sogno della mia vita”. Il boliviano sarà il primo ostacolo sul cam… - 80yeye80 : RT @LaDialettica: Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficilmente… - AirForgi1 : RT @LaDialettica: Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficilmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic sogno Djokovic, il sogno Golden Slam continua Novak Djokovic mantiene vivo il sogno del Golden Slam. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis maschile a vincere tutti i major e l'oro olimpico nella stessa ...

Diretta Olimpiadi, argento alla staffetta 4X100 stile libero. Bronzo per Martinenghi nei 100 rana, Diana Bacosi sfiora l'oro nello skeet In campo anche il tennis con Fognini e Sonego oltre che il favorito Djokovic. Oggi però è il giorno ... Ore 5:12 STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO, MEDAGLIA D'ARGENTO Staffetta da sogno: Miressi, Ceccon, ...

Novak Djokovic e quel sogno chiamato Grande Slam AGI - Agenzia Italia Djokovic, il sogno Golden Slam continua Novak Djokovic mantiene vivo il sogno del Golden Slam. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis ...

Continua il percorso netto di Djokovic Secondo successo consecutivo senza perdere un set per Novak Djokovic, il quale prosegue il suo percorso nel tabellone olimpico dove ricopre, stavolta più che mai, il ruolo di assoluto favorito. Il num ...

Novakmantiene vivo ildel Golden Slam. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis maschile a vincere tutti i major e l'oro olimpico nella stessa ...In campo anche il tennis con Fognini e Sonego oltre che il favorito. Oggi però è il giorno ... Ore 5:12 STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO, MEDAGLIA D'ARGENTO Staffetta da: Miressi, Ceccon, ...Novak Djokovic mantiene vivo il sogno del Golden Slam. Il numero 1 del mondo può ancora diventare il primo campione nella storia del tennis ...Secondo successo consecutivo senza perdere un set per Novak Djokovic, il quale prosegue il suo percorso nel tabellone olimpico dove ricopre, stavolta più che mai, il ruolo di assoluto favorito. Il num ...