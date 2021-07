Disuguaglianze prodotte dalla pandemia, audizione del presidente dell’Istat (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Martedì 27 luglio la Commissione Lavoro, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove Disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, svolge le seguenti audizioni: ore 10.30 di rappresentanti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ore 11 del presidente dell’Istat, professor Giancarlo Blangiardo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 luglio 2021) ROMA – Martedì 27 luglio la Commissione Lavoro, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuovenel mondo del lavoro, svolge le seguenti audizioni: ore 10.30 di rappresentanti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ore 11 del, professor Giancarlo Blangiardo. L’appuntamento viene trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

