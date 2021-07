Discoteche chiuse, il dj Luca Dorigo: “Sono inca**ato nero, ora arrotondo facendo il parquettista” (Di lunedì 26 luglio 2021) Le Discoteche restano chiuse e in Italia monta la protesta. Gestori e addetti ai lavori si Sono visti negare la possibilità di riaprire grazie all’introduzione del green pass. La vita di chi lavora in quel settore è ormai stravolta da un blocco destinato a protrarsi. Fanpage.it ne ha parlato con Luca Dorigo. Il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come le serate siano calate drasticamente e il compenso dimezzato. Il quarantenne ha espresso la speranza di poter tornare a lavorare in sicurezza. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 luglio 2021) Lerestanoe in Italia monta la protesta. Gestori e addetti ai lavori sivisti negare la possibilità di riaprire grazie all’introduzione del green pass. La vita di chi lavora in quel settore è ormai stravolta da un blocco destinato a protrarsi. Fanpage.it ne ha parlato con. Il dj ed ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato come le serate siano calate drasticamente e il compenso dimezzato. Il quarantenne ha espresso la speranza di poter tornare a lavorare in sicurezza. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

stanzaselvaggia : Le discoteche sono chiuse eh. Questo è il Peter Pan. Bonaccini che dice, tutto ok? - stanzaselvaggia : Questo succedeva ieri sera al Dolcevita di Salerno, la città di De Luca. Come vedete discoteche chiuse e mascherine… - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - AlleracNicola : CAPOLAVORO la Lega sul green pass: 'No nei ristoranti, attualmente aperti, si nelle discoteche, attualmente chiuse'… - sodacausticaa : RT @AleMissesR5: ovviamente si parla di discoteche chiuse e cazzate varie e non della Sardegna che sta letteralmente bruciando -