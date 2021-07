Diletta Leotta, la foto col cantante con tanto di cuoricini. E Can Yaman? (Di lunedì 26 luglio 2021) Aria di crisi nella coppia più paparazzata degli ultimi tempi. Secondo i bene informati tra Diletta Leotta e Can Yaman qualcosa si è rotto. Pochi giorni fa le voci su un litigio, una discussione tra i due e l’attore turco che avrebbe utilizzato dei modi un po’ troppo rudi con la sua fidanzata (o dovremmo dire ex?). Nelle ultime ore le segnalazioni e gli indizi si sono moltiplicati. Intanto i due stanno trascorrendo dei giorni di vacanza lontani l’uno dall’altra. La giornalista giorni è in Sardegna con alcuni amici mentre Can Yaman è in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Aria di crisi nella coppia più paparazzata degli ultimi tempi. Secondo i bene informati trae Canqualcosa si è rotto. Pochi giorni fa le voci su un litigio, una discussione tra i due e l’attore turco che avrebbe utilizzato dei modi un po’ troppo rudi con la sua fidanzata (o dovremmo dire ex?). Nelle ultime ore le segnalazioni e gli indizi si sono moltiplicati. Ini due stanno trascorrendo dei giorni di vacanza lontani l’uno dall’altra. La giornalista giorni è in Sardegna con alcuni amici mentre Canè in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano ...

leonello81 : RT @JPeppp: Twitter è quel fantastico mondo dove vengono criticate Miriam Leone per le sopracciglia folte, Diletta Leotta perché rifatta, S… - _micaelaricci : RT @JPeppp: Twitter è quel fantastico mondo dove vengono criticate Miriam Leone per le sopracciglia folte, Diletta Leotta perché rifatta, S… - peppe62291259 : Ho appreso la ferale notizia che Diletta Leotta e Kayman si sono lasciati.Come farò a dormire stanotte??? - ElisaDiGiacomo : Diletta Leotta avvistata in compagnia del rapper Salmo -