Difesa Servizi, l’ad Recchia: ‘Covid non ferma 10 anni crescita. Nuovo asset industriale strategico’ (Di lunedì 26 luglio 2021) “La società nasce nel 2011, nel corso degli anni è stata sempre in utile. Nel tempo i risultati di bilancio sono cresciuti fino al più consistente balzo in avanti avvenuto con il bilancio 2020. Si tratta di un risultato importante, soprattutto perché realizzato in un anno complicato come quello del Covid: abbiamo confermato tutti gli asset tradizionali, e abbiamo registrato una crescita dell’attività di supporto all’industria della Difesa, che vede la società affiancare, appunto, l’industria nazionale di settore”. E’ quanto afferma in un’intervista all’adnkronos Fausto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “La società nasce nel 2011, nel corso degliè stata sempre in utile. Nel tempo i risultati di bilancio sono cresciuti fino al più consistente balzo in avanti avvenuto con il bilancio 2020. Si tratta di un risultato importante, soprattutto perché realizzato in un anno complicato come quello del Covid: abbiamo conto tutti glitradizionali, e abbiamo registrato unadell’attività di supporto all’industria della, che vede la società affiancare, appunto, l’industria nazionale di settore”. E’ quanto afin un’intervista alnkronos Fausto ...

