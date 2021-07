Di Francisca: "La scherma alle Olimpiadi? Abbiamo pagato le poche gare..." (Di lunedì 26 luglio 2021) Elisa Di Francisca nella redazione della Gazzetta dello Sport intervistata da Paolo Marabini parla delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 26 luglio 2021) Elisa Dinella redazione della Gazzetta dello Sport intervistata da Paolo Marabini parla delledi Tokyo 2020

Advertising

fisco24_info : Tokyo 2020, Di Francisca: 'Fioretto in difficoltà, pronta a dare una mano': 'C'è un problema non solo nel fioretto… - roberta5995 : VOLENDO CHIEDERE AD ELISA DI FRANCISCA CHE TIPO DI MACUMBA ABBIA FATTO ALLA SCHERMA ITALIANA QUEST'ANNO SENNÒ NON S… - Giosasha : La di Francisca (simpaticissima) che dice che Elisa Longo Borghini ha fatto il compitino???!!! Ma come si permette!… - Giosasha : Comunque Elisa di Francisca è simpaticissima!!! Ma come si fa a dire che Elisa Longo Borghini ha fatto il compitin… - LittlePuskas : @khronostdg @CucchiRiccardo Sono di Jesi, ti pare che dimentichi la scherma? Attualmente, senza la Di Francisca, ne… -