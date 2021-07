Devastante incendio al Nuovo Salario: rase al suolo la vallata e la montagnola (VIDEO) (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora un incendio nella Capitale. Dopo quelli avvenuti nel quadrante Est e proprio ieri ad Albuccione oggi intorno alle 13 un enorme incendio boschivo è divampato dalla collina della Stazione di Nuovo Salario fino ad arrivare a via Pacchiarotti, in zona Serpentara. Numerose le squadre dei Vigili del fuoco e della protezione civile presenti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti inoltre la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Purtroppo la vallata e la montagnola sono state completamente distrutte dalle fiamme mentre le abitazioni non hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Ancora unnella Capitale. Dopo quelli avvenuti nel quadrante Est e proprio ieri ad Albuccione oggi intorno alle 13 un enormeboschivo è divampato dalla collina della Stazione difino ad arrivare a via Pacchiarotti, in zona Serpentara. Numerose le squadre dei Vigili del fuoco e della protezione civile presenti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti inoltre la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Purtroppo lae lasono state completamente distrutte dalle fiamme mentre le abitazioni non hanno ...

