(Di lunedì 26 luglio 2021) Molti, indistintamente dal colore del pensiero politico, percepiscono il concetto di una, come possibile cura per uno stato politico ed economico dal futuro oscuro. Quindi a conti fatti, non esiterebbero a consegnare la loro vita a Mario Draghi, senza porsi il pensiero del bene supremo: il diritto personale. E’ anche vero che la

Advertising

tigella : «Genova 2001, gridavamo «Un altro mondo è possibile». Genova 2021, diciamo «Un altro mondo è necessario». E andiamo… - periodicodaily : Democrazia sospesa: il paradosso degli italiani? #democrazia #Italia @FiorinaFabio - FiorinaFabio : Democrazia sospesa: il paradosso degli italiani? - claudiogalli11 : RT @HuffPostItalia: Il paradosso dei democratici: affidarsi alla democrazia sospesa - MilettoAntonio : Tutto condivisibile,ma con questo andazzo il 'partito' di Draghi spero che nasca, per riaffermare la democrazia. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Democrazia sospesa

Yahoo Finanza

... anche a costo di prefigurare una sospensione della? Perché questo è il punto. La gran parte degli italiani si riconosce in questi giorni in una speranza comune: che un banchiere in ...Questa assennza di trasparenza e comunicazione tipica di una vera e propria oligarchia è soltanto uno dei tanti silenzi che offendono la nostraormai. Nel perfetto silenzio dei ...Gli italiani, da destra e da sinistra con lo stesso rassegnato realismo, consegnerebbero a Mario Draghi le chiavi di casa propria ...La crisi politica in Tunisia è precipitata in una nuova spirale negativa: il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sospeso per 30 giorni i lavori del Parlamento, esonerato dal proprio incarico i ...