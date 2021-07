Demiral Juventus, in uscita: dal Borussia all’Atalanta, pronte le offerte (Di lunedì 26 luglio 2021) Demiral Juventus – Ora come ora, il calciatore della Juventus più vicino all’addio è Merih Demiral, sul quale hanno messo gli occhi l’Atalanta e il Borussia, che potrebbero ingaggiare un vero e proprio duello di mercato. Nei giorni scorsi anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per il centrale bianconero, per capire gli eventuali spazi di manovra. Demiral Juventus, le ultimissime sul turco La Juve valuta il difensore turco non meno di 40 milioni, e a quelle cifre i giallorossi non sono disposti a sedersi al tavolo delle negoziazioni, a differenza degli ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 luglio 2021)– Ora come ora, il calciatore dellapiù vicino all’addio è Merih, sul quale hanno messo gli occhi l’Atalanta e il, che potrebbero ingaggiare un vero e proprio duello di mercato. Nei giorni scorsi anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi anche per il centrale bianconero, per capire gli eventuali spazi di manovra., le ultimissime sul turco La Juve valuta il difensore turco non meno di 40 milioni, e a quelle cifre i giallorossi non sono disposti a sedersi al tavolo delle negoziazioni, a differenza degli ...

