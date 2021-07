Delta In Cina 76 nuovi casi | in Indonesia molti bambini tra vittime

(Di lunedì 26 luglio 2021) La variantedel Covid torna a colpire la, e travolge il sud-est asiatico:, Thailandia, Malaysia, Myanmar e Vietnam. Inpicco di contagi etra le, in Vietnam coprifuoco a tempo indeterminato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Delta Cina

Rai News

Laha registrato domenica 76 nuovi casi di Covid - 19, il livello più alto da gennaio, di cui 36 ... I numeri della Commissione approfondimento Covid Variante, aumentano le zone rosse in ...La presidente Bonfiglioli: "Il mio gruppo fatica a trovare materie prime e terre rare, gli Stati hanno sbagliato a delegare troppo alla" Claudia Luise La varianteintimorisce mercati e ...A ‘coltivare’ la spugna vegetale, conosciuta tecnicamente come luffa, è Morena Paganini, che insieme al fratello Moreno e ai genitori gestisce la piccola azienda agricola di famiglia a Codigoro e che ...È disponibile il nuovo studio EUMOFA “Granchio marrone: impatto del Covid-19 sulla filiera”. Il granchio marrone, noto anche come granchio commestibile, è una specie bentonica che vive a una profondit ...