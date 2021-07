Deddy, il cantante di Amici è il nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco la verità (Di lunedì 26 luglio 2021) Da tempo circola la voce che uno degli ex allievi dell'ultima edizione di Amici, sarebbe potuto sedersi sul trono di Uomini e Donne nella nuova stagione che andrà in onda da settembre. Il nuovo tronista è Deddy? Ecco cosa sappiamo. Il cantante di Amici, Deddy, sul trono di Uomini e Donne? Deddy è uno dei cantanti che nella scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi è arrivato in finale ed ha conquistato tutti con la sua musica ma anche per la sua storia. In ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 26 luglio 2021) Da tempo circola la voce che uno degli ex allievi dell'ultima edizione di, sarebbe potuto sedersi sul trono dinella nuova stagione che andrà in onda da settembre. Ilcosa sappiamo. Ildi, sul trono diè uno dei cantanti che nella scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi è arrivato in finale ed ha conquistato tutti con la sua musica ma anche per la sua storia. In ...

