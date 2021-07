De Maggio: “Spalletti vuole Zanoli anche a Castel Di Sangro: per valutarlo con la prima squadra (Di lunedì 26 luglio 2021) De Maggio fa sapere che Spalletti vuole la conferma di Zanoli anche nel ritiro a Castel Di Sangro per valutarlo con la prima squadra L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) Defa sapere chela conferma dinel ritiro aDipercon laL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Maggio Spalletti De Maggio: "Mi dicono che Spalletti voglia confermare Zanoli fino al 15 agosto!" Notizie Napoli calcio . Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma 'Radio Goal'. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it :

Mercato Napoli Emerson Palmieri: ok l'ingaggio di 3,5 milioni, ma... MERCATO NAPOLI EMERSON PALMIERI - Non è ormai più un mistero che Luciano Spalletti voglia, per quanto riguarda la corsia sinistra, Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea, con cui a fine maggio ha vinto la Champions mentre due domeniche fa ha trionfato con l'Italia, era ...

De Maggio: "Spalletti ha chiesto di non cedere Zanoli" Spazio Napoli De Maggio: “Spalletti vuole Zanoli anche a Castel Di Sangro: per valutarlo con la prima squadra “La spina dorsale del progetto di Spalletti è basata su Koulibaly, Demme e Osimhen. L’infortunio del centrocampista, al momento, complica i piani del tecnico di Certaldo. Ounas? Dietro Osimhen mi ha ...

Spalletti solo gioco veloce e verticale Di un allenatore si può sapere molto, di Spalletti quasi tutto. Il suo Napoli già parla. Anche in questa movimentata estate che lo porterà come la carovana di un circo da Dimaro a Monaco di Baviera, a ...

