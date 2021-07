De Maggio: "Spalletti ha chiesto di non cedere Zanoli" (Di lunedì 26 luglio 2021) Valter De Maggio, durante la conduzione su Radio Kiss Kiss, ha parlato del giovane Zanoli e della voglia di Spalletti di valutare le sue potenzialità in ritiro: "Spalletti vuole valutare Zanoli fino all'ultimo, anche a Castel di Sangro. Sembra infatti aver chiesto alla società di non cederlo prima del 15 agosto per poter valutare le sue potenzialità". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Valter De, durante la conduzione su Radio Kiss Kiss, ha parlato del giovanee della voglia didi valutare le sue potenzialità in ritiro: "vuole valutarefino all'ultimo, anche a Castel di Sangro. Sembra infatti averalla società di non cederlo prima del 15 agosto per poter valutare le sue potenzialità".

Advertising

ThisIsNotJimmy_ : @Ric1926_ Non c'è mezza argomentazione ad oggi per cui il Napoli dovrebbe stare sopra quelle 6, dal 23 maggio 2021… - infoitsport : Udinese, Marino: 'Spalletti farà bene al Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio' - gilnar76 : Udinese, Marino: 'Spalletti farà bene al #Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio'… - Spazio_Napoli : Udinese, Marino: 'Spalletti farà bene al Napoli. De Laurentiis mi rimproverò per lo scambio con Maggio' - CalcioNapoli24 : -