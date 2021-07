De Luca risponde ai vertici del 118: “No lamentele, in Campania sono bandite” (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nessuna lamentela, in Campania è bandita la lamentazione. Abbiamo problemi ma lavoriamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo alle osservazioni dei vertici del 118 per la mancanza di medici per le ambulanze. “Lavoriamo – ha detto a margine dell’inaugurazione dell’asilo nido al Policlinico della Federico II – sull’ospedale di Ariano Irpino, dove mancava il personale, i pediatri. Abbiamo fatto concorsi, non si è presentato il personale. C’è una difficoltà generale che riguarda il personale medico e in particolare in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nessuna lamentela, inè bandita la lamentazione. Abbiamo problemi ma lavoriamo”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Dendo alle osservazioni deidel 118 per la mancanza di medici per le ambulanze. “Lavoriamo – ha detto a margine dell’inaugurazione dell’asilo nido al Policlinico della Federico II – sull’ospedale di Ariano Irpino, dove mancava il personale, i pediatri. Abbiamo fatto concorsi, non si è presentato il personale. C’è una difficoltà generale che riguarda il personale medico e in particolare in ...

