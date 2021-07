De Luca contro le mascherine: Pronto a firmare altre dieci ordinanze. Va indossata sempre, anche da vaccinati (Di lunedì 26 luglio 2021) “Facciamo altre dieci ordinanze per rendere obbligatorie dieci mascherine, anche sulle orecchie”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo ai cronisti a margine dell’inaugurazione del nido aziendale del policlinico universitario Federico II di Napoli. “Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, dobbiamo sapere che anche con la seconda dose – osserva il governatore – c’è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri, ma contagia a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) “Facciamoper rendere obbligatoriesulle orecchie”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo Derispondendo ai cronisti a margine dell’inaugurazione del nido aziendale del policlinico universitario Federico II di Napoli. “Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, dobbiamo sapere checon la seconda dose – osserva il governatore – c’è un 10% che si contagia. Il vantaggio è che chi è immunizzato non va in terapia intensiva e non ha problemi seri, ma contagia a ...

